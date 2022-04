Fabienne DUPON

Côté pro, je suis persuadée que la coopération est plus efficiente que le dirigisme.

Côté passion, j'aide à élever des chevaux Franches-Montagnes, ce sont des monstres de gentillesse et d'affection ! Côté marketing et commercial, j'ai créé et géré des portefeuilles clients de 40 à 40.000 items.

Côté bénévolat, je suis la trésorière du Festival de La Chaise-Dieu, que je vous invite vivement à découvrir :Array

Côté culture, je suis guide conférencière.

J'ai dirigé une structure de développement local avec une spécialisation dans l'interface entre public et privé, notamment au niveau du montage de dossiers administratifs ou de réponse à des appels d'offre.

Je veille à mettre en valeur les capacités de chacun pour former une réelle équipe, dynamique et efficace.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projets

Communication

Polyvalence

Développement local

Travail en réseau

Formation

Autonomie

Adaptabilité