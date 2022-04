Fabienne DURAND

RETAIL MANAGER ET GRANS COMPTES

PLUS DE 15 ANS DE RESPONSABILITES COMMERCIALES

EN RECHERCHE ACTIVE



➢ Définir et mettre en œuvre une stratégie commerciale (Retail – Grands Comptes – Wholesale – Franchise et Travel retail)

➢ Manager et organiser les équipes commerciales

➢ Structurer et gérer l’activité en business unit (objectifs en termes de qualité, de CA, de marge et de volume)

➢ Mise en place de la politique d’achats et d’approvisionnements

➢ Négocier avec les Grands Comptes et créer des relations durables tous les partenaires (actionnaires, clients, fournisseurs…)

➢ Diriger des projets transverses et assurer la coordination d’équipes pluridisciplinaires

➢ Analyser et anticiper les évolutions de marché pour adapter l’offre et identifier les nouvelles opportunités





Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

Forcasting

Gestion budgétaire

Vente

Réseau

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Achats

Commerce B2B