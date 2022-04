Fabienne DUVEAU

Attirée très tôt par d'autres cultures, d'autres coutumes j'ai appris la langue allemande dès la 6ème.

Pour ne pas faire comme tout le monde ( apprendre l'anglais d'abord!) ....

Après quelques années d'études (deug d'allemand et un bts secrétariat bilingue allemand)et de nombreux voyages (et vacances) en Allemagne j'intègre le monde du travail en entrant chez Hoechst France. Depuis je n'ai jamais quitté le milieu international. Mes différents postes m'ont permis de cotoyer des personnes de culture différente et de me forger des visions différentes du travail.

L'anglais a joué aussi un rôle important ...évidemment. Sans Anglais pas d'évolution dans le milieu du travail.

La vie en général et le travail en particulier sans l'utilisation des langues est pour moi un non sens. Voir autrement, comprendre les autres s'est voir le monde différemment c'est aussi mieux l'appréhender.

Finir ma carrière voire ma vie à l'étranger voilà ce qui me fait maintenant réver. Cette vision je souhaite la transmettre à ma fille : la France ce sont nos racines mais il faut élargir son horizon et avoir l'esprit ouvert.



Mes compétences :

Force de vente

Assistanat de direction

Administration des ventes

Communication

Organisation du travail