Fabienne EMIEUX

Planificateur avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie ;

Expérience en environnement international multi-sites et dans les domaines industriels de la connectique modulaire, de l'électronique, des produits de grande consommation et de la fabrication de materiel de levage

Expérience en gestion prévisionnelle PDP et PIC.

A la recherche d'un poste de Planner



Mes compétences :

APICS

Environnement international

PDP

PIC

Planification

Approvisionnement et achats

Gestion des previsions

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP Material Management

SAP R/3

Microsoft Excel