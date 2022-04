Fabienne ESSOME

Dans le cadre du Mastère Spécialisé d’EMLYON, j’ai pu conforter cette analyse et acquérir de nombreux outils complémentaires sur la gestion des comptes clés, le marketing et la vente d’affaires complexes, la distribution en milieu professionnel, et la stratégie de développement internationale de l’entreprise.



La vocation opérationnelle de ce Mastère m’a également permis de réaliser une étude de marché pour la FNAS (Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation et Canalisations) portant sur l’analyse de la filière et des relations entre ses différents acteurs (distributeurs, fabricants, installateurs…) qui complète ma compréhension de l’univers btob.



Je recherche un poste me permettant de mettre en pratique un savoir faire théorique acquis au sein d’un environnement BtoB.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logistique

Achat

Marketing