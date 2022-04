Fabienne FALABREGUE

Aujourd'hui sans emploi. Je construit un projet pour me réorienter dans ma vie professionnelle.

mes compétences :

LE CONSEIL / LE RELATIONNEL

- l’accueil

- l’analyse et l’évaluation des besoins

- l’écoute, l’information et le conseil

- les relations clients, partenaires et fournisseurs

- la médiation, le règlement de litige



LA FORMATION

- l’animation d’activités

- la transmission de connaissances

- l’organisation d’un programme d’activités

- l’évaluation de l’évolution



L’ADMINISTRATIF / LA GESTION

- le montage et le suivi de dossier

- la réponse aux appels d’offres

- la préparation des supports de cours

- la maîtrise de l’outil informatique

- la gestion de planning

- l’élaboration de tableaux de bord



Animation

Communication

Education

Formation

Insertion Professionnelle