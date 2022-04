Fabienne FARGUES

La société NAXIA propose une offre de conseil et de services auprès des PMI & PME en recherche de croissance et de développement.

Un catalogue d’offres spécifiques propose notamment :

- Audit stratégique

- Diagnostic de rentabilité commerciale

- Segmentation marketing et stratégique

- Elaboration d’un business plan

- Coaching



Mes compétences :

Marketing

Informatique

Management

Coaching

Audit

Commerce

Direction commerciale

Généalogie