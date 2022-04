Fabienne FAYRET

Apres mon licenciement je décide de revoir mes priorités professionnelles et personnelles. C'est ainsi que je suis le chemin de la naturopathie en intégrant l école Euronature.

C'est là, au coeur de la compréhension de l'être humain que je touche du doigt la dimension psychosomatique dans les troubles de la santé. J'ai alors le désir d'approfondir et de comprendre :

corps, esprit, émotions, cerveau. ...,"Qu'est ce qu'il se joue à l intérieur de nous? "

C'est dans ce contexte que j'ai suivi la formation de praticienne en psychogestionnel.

C'est.Chantal Pisani, diplômée en neurosciences, fondatrice de cette pratique qui m'a dispensé cet enseignement pendant deux années.

Depuis je mets mes connaissances en pratique et je vous reçois pour une écoute bienveillante, sans jugement, dans le respect de l individu, de son histoire, de ses souffrances et je vous accompagne dans ce voyage dont vous êtes la destination. ...



Le psychogestionnel est une stratégie progressive de guérison qui utilise, entre autre, la connexion avec l Enfant Intérieur et base sa pratique sur la visualisation.

C'est dans le corps qu'est mémorisé le vécu aussi c'est en association avec lui que se fait la réparation parce que cela permet d'agir au niveau cellulaire. .....

Cette technique permet un travail de réparation de blessures anciennes ou récentes, un travail d accompagnement émotionnel, un travail pour retrouver l harmonie intérieure, un travail de deuil.



Une séance toute les trois semaines/un mois



Consultations possibles à Saint lys et Capvern les Bains près de Lannemezan.



Je participe aussi à l accompagnement lors de semaine de jeûnes et randonnées avec le centre Hygeia de Capvern.

si vous avez envie d'une cure detox en profitant

de belles rencontres le tout dans une nature aux paysages magnifiques, appelez laurence au

Centre Hygeia je vous y attend !!