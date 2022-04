Fabienne FICHOT

Champs d'interventions :

- Ingénierie sociale et formation à la coopération en entreprise.

- Pédagogie psycho-corporelle pour difficultés de Vie, enfants et adultes.



En entreprise et dans l'économie sociale l'ingénierie pédagogique s'appuie sur: l'analyse de pratiques, la médiation professionnelle, les outils des cercles d'apprentissages sociocratiques, les méthodes de l'intelligence collective, l'intégration des différents types d'intelligences (rationnelle/intuitive, émotionnelle, physique/corporelle).



En consultation individuelle l'accompagnement s'appuie sur: l'équilibrage des différentes fonctions du cerveau, l'enseignement de techniques de stress sans détresse, l'intégration émotionnelle.



« Comment passer d'une situation inconfortable, ou figée, à une situation désirée ? », voire « Comment transformer une catastrophe en opportunités ? »



Domaines de compétences :

- Physiologie appliquée, liées au fonctionnement du cerveau.

- Mode coopératif de gouvernance.

- Ingénierie de Formation professionnelle continue pour adultes.

- Innovation sociale.

- Développement de l'intelligence collective globale.









Mes compétences :

Ingénierie sociale

Intelligence collective

Formation