Fabienne FLANIGAN

Ma passion des belles formes et des belles matières trouve son épanouissement dans le bijoux. Parcourir le monde à la recherche de belles pierres nourrit mon imagination.

J'ai fondé la marque Alex & Lena en 2008 et celle ci est distribuée via des réseaux de vente privée à travers toute la France et prochainement via Internet.



Mes compétences :

Design

Jewellery

Joaillerie

Sales

Vendeur

Vente

Vente à distance

Vente à domicile

Vente privée