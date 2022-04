Fabienne FOURNET

GESTION D’ÉQUIPE

Management, gestion RH



ORGANISATION, GESTION DE PROJET

Constitution d’équipe, procédures et méthodologie, planification, coordination



CONTRÔLE QUALITÉ ET COÛTS

Budgets et P&L, gestion des flux



GESTION ET SUIVI DE PARTENAIRES, SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS, LICENCEURS

Identification et choix, négociation des contrats (prestations, licences, droit de la propriété intellectuelle)



Mes compétences :

Gestion de projets

Négociation

Management

International

Organisation

Communication