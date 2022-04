Fabienne GAIRIN

Ces 15 dernières années, je me suis enrichie d'une solide expérience essentiellement dans la fonction commerciale sur le marché fortement concurrentiel de la bureautique.

J'ai acquis des compétences en commercialisation de solutions aux entreprises, en gestion de projets, en financement de contrats et en coordination d'équipe. J'ai appris à être méthodique, organisée, autonome, rigoureuse et avoir l'esprit d'initiative, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.

J'ai ainsi pu développer un sens prononcé de l'écoute, de l'argumentation et un relationnel très fort, sans perdre de vue ma culture du profit et le goût du challenge.

Je reste à l'écoute des opportunités, idéalement orientées chargée d'affaires et/ou Management d'équipe.



A ce jour j'explore le marketing de réseau.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Grands comptes

Bureautique

Autonomie

Négociation commerciale

Travail en équipe

PME PMI TPE

Développement commercial

Organisation

Relations clients