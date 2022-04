Fabienne GALLET

A diverses expériences au sein du Groupe CASTORAMA a succédé une période de transition - en tant qu'Assistante maternelle agréée - rendue indispensable pour des raisons personnelles.

J'occupe actuellement le poste de Responsable Service Clients, en réelle adéquation avec mes compétences.

Cela me permet , entre autres, de mettre au service d'une entreprise dynamique et innovante mes qualités organisationnelles et commerciales.



Mes compétences :

adaptabilité

esprit d'équipe

conscience professionnelle

rigueur

Dynamisme