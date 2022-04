Fabienne GARCIA

Je suis titulaire d'une licence de biologie cellulaire, complétée par une année de professionnalisation faite par l'intermédiaire de l'IPROB (Institut de Professionnalisation en Biotechnologies, Université Catholique de Lyon).

Je maitrise les techniques de biologie cellulaire (culture cellulaire, entretien, transfection, sélection clonale) et les techniques de biologie moléculaire (clonage, transformation bactérienne, PCR).

J'ai également fait du séquençage à haut-débit pendant 18 mois (Genoscope), et j'ai travaillé pendant 6 mois dans un environnement BPF (test de qualité de produits à visée thérapeutiques, Genosafe).

Je suis dynamique, rigoureuse, désireuse d'évoluer dans mon métier. Mes diverses expériences m'ont permis d'appréhender le fonctionnement d'une start-up et celui d'une grosse entreprise.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

PCR

Culture cellulaire

QPCR