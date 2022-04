Fabienne GIGOU - FUSILLIER

Savoir Faire

 Leadership

 Encadrement d’équipes : VM, APM avec prise de commandes

 Stratégie sectorielle

 Maîtrise des techniques de vente

 Formation des équipes de médecins hospitaliers et pharmaciens de ville

 Organisation et animation de forrmations médicales et congrès

 Gestion des leaders d’opinion



Savoir Etre

 Dépassement de soi

 Enthousiaste, Curieuse

 Honnête, Ethique, Loyale

 Esprit d’entreprise

 Force de conviction

 Force de propositions

 Esprit d’analyse

 Capacité de remise en question





Curieuse par nature et dotée d'une forte capacité d'adaptation, j'ai acquis une réelle expertise dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.



Femme de terrain avant tout, j'aime communiquer et être force de proposition, pour conduire et accompagner le changement .



Mes compétences :

 Management d’équipes (recrutement

Formation

Animation)  Champ de connaissances scientifiques

Évaluation

Formation, animation des équipes officinales

Organisation et animation de Staffs ,de formation

Gestion des leaders d'opinions