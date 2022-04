Fabienne GLAZEWSKI-KROENIG

Curieuse et passionnée, j'aime les nouveaux projets, dans lesquels je m’investis avec cœur et conscience.



Formée en édition à l'école Estienne à Paris, je me suis rapidement orientée vers le travail de l'image et de la mise en page. J'ai travaillé au sein de rédactions de magazines et d'agences de communication pendant près de 12 ans, et au sein d'une imprimerie pendant 5 ans.

Après quelques années en freelance, mes envies de rallier une équipe étaient plus forts.

Je continue d'intervenir sur des projets choisis de manière plus ponctuelle.



Je vous invite à découvrir un échantillon de mon travail à l'adresse suivante : http://www.fabynk.fr



Très professionnellement // fabynk

Tout univers peut prendre vie



Mes compétences :

Communication

Création

Édition

Identité Visuelle

maquette

Mise en page

Presse

Graphisme

Graphisme print

Code typographique

Web design