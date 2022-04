Fabienne GOUGET

La passion de la mode, la passion du vêtement bien fait.

Parmi les modélistes et techniciennes produit sur le marché, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de "plus"

- Je suis modéliste multi-produits, femme, y compris grandes tailles, garçon, fille, homme

- Je suis modéliste multi-produits maille et chaîne et trame

- je maîtrise le patronnage

- j'ai fait mes premières armes dans l'industrie: Biderman et Paul Mausner. C'est si rare aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a quasiment plus d'usines d'habillement en France.

- je suis capable d'échanger avec les fournisseurs en anglais

- je maîtrise plusieurs logiciels, en particulier Lectra Modaris, Illustrator

- Je suis également croquiste produit, de sorte que ma prestation est complète !

- J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, ce qui me donne une expérience riche et prouve mon adaptabilité



Mes compétences :

Compétences experts

Patronnage

Technicienne

Qualité

Modéliste

Illustrator

Modaris

Distribution

Textile