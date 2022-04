Fabienne GOUZOUGUEN

Ayant acquis de fortes compétences dans le domaine de l’aéronautique, érigée en culture d’entreprise, la qualité reste pour moi le dénominateur commun de mon expérience, ce qui m’a permis de mener à bien des projets industriels toujours plus complexes au sein de différentes entreprises.



- Spécialisée dans la qualité depuis 29 ans, mon savoir-faire a été reconnu par deux groupes mondiaux tels que « AIRBUS » et « AIRBUS HELICOPTERS ».



- Professionnellement expérimentée, j’ai mis tout en œuvre pour sans cesse améliorer la valeur ajoutée des prestations demandées par ces clients. Ce sont ces valeurs, ce professionnalisme et cette dynamique d’amélioration continue qui constituent le moteur du développement d’une société.



- C’est accompagner les clients tout au long du cycle de vie de leurs produits aussi bien dans les phases en amont, le développement et d’industrialisation qu’aux stades de fabrication ou de maintenance.



- Pour servir cet objectif, c’est avec plaisir que je souhaiterais mettre ce savoir-faire humain, technique et industriel permettant au cœur d’une stratégie, d’atteindre les objectifs clairs et les ambitions de nos clients. Écoute, Conseil, Maîtrise technologique, Respect des Engagements, Éthique, Réactivité sont les valeurs qui m’ont permis de m’affirmer professionnellement dans le milieu Aéronautique de la prestation de service.



Mes compétences :

Elaboration de planning.

Assister aux réunions chantiers.

Pilotage de Projets.

Analyser et respecter le cahier des charges.

Management d’équipe technique. (30 à 80 prs)

Analyser les besoins et définir les objectifs

Respecter la confidentialité.

Méthodes et outils Qualité, référentiels : ISO 900

Organiser les postes de travail suivant les consig

Démarches commerciales.

Exploiter des Croquis, Plans, etc.

Gestion et Comptabilité.

Management, communication, gestion de production.

Réglementation aéronautique de Maintenance Interna

Protection Environnementale : réglementation ISO 1