Fabienne GREBERT

J'interviens depuis 5 ans en tant que consultante et formatrice en matière de développement durable et d'achats responsables auprès de grands comptes (SNCF, La Poste, Caisse des Dépôts, Eiffage, ...) mais aussi en région auprès d'entreprises et de collectivités territoriales (Ville de Lyon, Villeurbanne Est Habitat, Maped, ...).

J'ai conçue et mis en place une plateforme SAAS pour piloter des indicateurs développement durable auprès de ses filiales, établissements, services internes et chaînes d'approvisionnements.

Je suis également maître de conférences associée à l'Université de Savoie (I.A.E Savoie-Mont Blanc)



Mes atouts: Une énergie et une force de communication pour monter des projets et y faire adhérer les parties-prenantes

Mon ambition: participer à l'émergence d'un nouveau modèle économique, visant la performance économique, sociale et environnementale.

Mes compétences: concevoir et animer des formations, animer des groupes de travail en vue de conduire le changement, piloter le montage de projets et les mettre en oeuvre pour booster la performance des organisations.



Mes compétences :

Accompagnement

Achats

Achats Responsables

Conseil

Développement durable

Enseignement

Formation

RSE