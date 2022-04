Frédérique SMADJA

Après 20 ans à la tête d'une agence de communication, je décide d'élargir mon horizon professionnel en allant vers un domaine qui me passionne : le développement durable. Je suis le MBA Management de la Performance Durable à l'ISC Paris et rejoins le Groupe SGS, leader mondial de la vérification et de la certification en tant que Référent Produits RSE.



Mes compétences :

Création

Marketing

Développement durable

Édition

Communication

RSE

Environnement