Fabienne GUIBÉ

J'ai une parfaite connaissance de l'écosystème numérique au niveau local et national.



Depuis plus de 10 ans, je travaille sur la partie interfaces numériques, sur les usages du numérique ainsi que sur leurs impacts sur nos pratiques quotidiennes.



Mon expérience professionnelle dans le numérique est diversifiée entre le secteur privé, associatif et public.



Mes compétences :

Communication

Réseau

Relationnel

Web 2.0

NTIC