Fabienne GUILLOT

De nombreuses Directions cherchent aujourd’hui à mettre en place une organisation autour des activités liées à leur Système d’Information pour accompagner à la fois le développement de l’Entreprise et sa croissance.



Mon expérience m’a notamment permis de tirer 3 grands enseignements :



= > Mieux maîtriser la complexité d’un système permet d'intervenir le plus en amont possible mais aussi de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ou techniques du «demandeur».



= > Bien gérer ses projets et les documents associés permet de capitaliser les connaissances sur son SI et engager une qualité de services.



= > Cerner les relations maîtrise d'ouvrage - maîtrise d'oeuvre permet de s'appuyer sur les bonnes ressources internes et/ou externes et favoriser une meilleure réactivité des équipes.





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Chef de projet

Conduite de projet

Coordination

Encadrement

Formation

Informatique

Informatique de gestion

ITIL

Organisation

Pilotage

Planification

Support

Support Utilisateur