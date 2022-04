Fabienne HAUTECOEUR

Sophrologue caycédienne, je vous propose de découvrir la sophrologie et ses bénéfices dans la liberté et la responsabilité de chacun :



- développer sérénité et mieux être

- acquérir des attitudes positives

- optimiser ses capacités de concentration, de mémorisation

- gérer le stress et les émotions

- combattre les troubles du sommeil, l’anxiété

- améliorer les relations familiales et de travail

- renforcer la confiance en soi

- gagner en performance pour les sportifs

- se préparer à la maternité....



Mes compétences :

Sociales

Gestion et administratives

Commerciales

ERP : Movex

Programmes sécifiques : Business Objects, Axiotran

Pédagogie

Bureautique

Formation

Ingénierie de formation

Animation de formations