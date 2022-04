Fabienne HAVET

Je suis devenue avocat à Paris en 1996 après une expérience de 10 ans en entreprise en tant que Directrice juridique de groupes internationaux mondialement réputés.



Mes compétences techniques sont principalement le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la communication.



Les secteurs économiques que je connais particulièrement bien sont les domaines du luxe,de la mode, de la communication et des médias.



Un de mes atouts majeurs est de savoir dialoguer avec les décideurs. C'est un facteur essentiel de gain de temps, favorisant des honoraires très raisonnables au regard de la qualité et de la personnalisation de la prestation fournie.



Je travaille beaucoup en conseil (contrats, accompagnement de projets etc...) masi aussi en contentieux. J'interviens en français et en anglais.



J'assure pour plusieurs PME des prestations plus généralistes de service juridique externalisé, au travers d'accords à long terme.



J'ai également une spécialité endroit social : je suis experte en conseil et assistance pour les cadres dirigeants connaissant des difficultés avec leur employeur (plan social, licenciement, rétrogradation etc...).



J'ai une toute petite structure me permettant une grande réactivité, je traite directement chaque dossier.



Mon dynamisme et ma curiosité naturelle sont les garants d'un service sur mesure de qualité au service de tous mes clients, quelle que soit leur taille.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Paris

Avocat

Luxe

Communication

PME

Droit social

Mode