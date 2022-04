Fabienne HETEAU

Je possède une expertise transversale en santé publique et santé au travail.



Forte de multiples expériences, j'ai acquis de solides compétences dans la gestion de projets, l'ingénierie et l'animation de formations, la coordination et l'animation de réseaux de partenaires.

Je suis aujourd'hui responsable du service promotion de la santé pour la ville de Vitry-sur-Seine. Chargée de la gestion administrative du service, j'ai la responsabilité d'encadrer et de suivre l'ensemble des projets du service.

J'ai le souci de créer une vraie relation de confiance dans l'équipe. J'ai en effet la conviction que les relations humaines et l'inter-dépendance des fonctions dans une organisation garantissent le développement de l'activité et en assure sa réussite.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de groupes

Conception d'outils de communication

Analyse et diagnostic de problématiques

Ecoute, conseils, orientations

Réalisation d'actions d'informations et de comm

Coordination de réseaux de partenaires

Analyse et conception de projets de formations

Conception d'outils pédagogiques

Management

Encadrement