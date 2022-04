Fabienne JAUNATRE

§ Membre décisionnaire du Comité de Stratégie : responsable de l’allocation Taux sur l’ensemble des portefeuilles de la société

§ Elaboration d’un mandat prudent alliant obligations et structurés, Construction et suivi de portefeuilles obligataires

§ Création et développement de l’offre structurés, de l’aspect réglementaire à la vente en interne et externe. Elaboration de produits en collaboration avec l’équipe Recherche (+343% de chiffre d’affaires par an sur 2,5 ans)

§ Conception de dossiers en réponse aux appels d’offre de plus d’1 mEUR

§ Animation de conférences sur les thèmes liés aux produits de taux et structurés



Mes compétences :

Fixed Income

Stratégie