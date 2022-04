Fabienne KERVAREC

Comptable Expérimenté, 24 ans d'expériences et de polyvalence chez AMERICAN EXPRESS.

Je mets à votre disposition toutes mes compétences et mon savoir faire dans la comptabilité Fournisseurs, Clients, le recouvrement BtoB et la relation client.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Nacre

Microsoft Office

BSP Link (Cies Aériennes)

EBP Compta

Cesar

BTA Connect

Paiements électroniques internationaux

Bill Manager

Conseiller en Image

Xrt

Wordlink Citibank

E.D.I.

Negociations

Clients V.I.P.

Améliorations de process

Gestion du planning service Comptabilité (absences

Gestions des éditions automatisées des paiements

Gestion de la relation client

Customer satisfaction

Credits Cards American Express

Tourisme

Recouvrement amiable BtoB

Business Travel

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs