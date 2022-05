Laetitia TANG

Travailler son image professionnelle ou personnelle n'est pas anodin.

Mon travail n'est pas d'imposer les choses mais une simple prise de conscience sur l'effet que cela va produire et le bien être au point de vue personnel mais aussi professionnel;

L'image que nous dégageons est aussi un impact de poids pour l'entreprise pour laquelle nous travaillons.

S'affirmer, prendre confiance ou tout simplement se sentir bien est important pour que le regard des autres le soit beaucoup moins.

Prendre conscience de ses atouts et de son potentiel.

Je crée des interventions sur mesure en fonction du public ,du temps à y consacrer et de l'impact souhaité.

Je ne demande qu'à vous le démontrer.

Vous pouvez me contacter pour tous renseignements.



Mes compétences :

Formation

Conseil

Bien être

Relooking