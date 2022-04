Abcp COMPETENCES & POTENTIELS

ABCP Compétences & Potentiels vous accompagne dans la réalisation de votre bilan de compétences ou de votre bilan sénior et vous permet d'apporter un regard positif et constructif sur votre avenir professionnel.



Accompagné par nos professionnels, vous pourrez ainsi prendre conscience de votre potentiel et de vos compétences pour vous projeter vers un projet adapté à vos souhaits, réaliste et accessible.



Depuis plus de 8 ans, en tant que professionnel de l'accompagnement, nous avons constaté qu'un travail spécifique sur les émotions méritait d'être posé. Cela permet au bénéficiaire de porter une réflexion approfondie sur ses capacités à supporter le changement. Le projet devient alors mieux adapté à son potentiel personnel.



Chez ABCP Compétences&Potentiels, nos consultants sont des accompagnateurs de parcours professionnels expérimentés (coach, psychologues...). Certains ont également une double compétences et sont aussi énergéticiens, naturothérapeutes, phytothérapeutes...



Ce regard approfondit sur la gestion des émotions couplé à l'accompagnement du bénéficiaire sur la mise en place et la réalisation d'un projet adapté à son profil nous conduit à proposer des accompagnements sur mesure pouvant répondre aux demandes des salariés, des PME et grandes entreprises, des CHSCT, des Directions RH...



Mes compétences :

Coaching

Orientation scolaire et professionnelle

Bilan de compétences

Santé au travail

Prévention des risques psychosociaux

Formation

Relaxation

Gestion du stress

Gestion émotionnelle