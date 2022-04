Fabienne LE BARS

Ingénieur en industries alimentaire, j'ai une expérience de plus de 10 ans dans le management de la qualité (principalement ISO 9001, management de processus, connaissance de CMMI) et en gestion de projet, dans les secteurs de l'industrie alimentaire et des services (banque et secteur informatique).

Je suis depuis trois an formatrice dans les domaines de la qualité et de la gestion de projet (partenaires de grands groupes de formation et de societes de conseil)



Je propose aujourd'hui mes services:

- pour de l'animation de formation

- pour de l'accompagnement de démarches qualité

- pour des missions opérationnelles en qualité ou gestion de projet



Mes compétences :

habilitee par l ademe a la realisation de bilan ca