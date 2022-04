Fabienne LE QUELLEC

Ces dernières années je me suis spécialisée dans la comptabilité auxiliaire. J'ai commencé par la comptabilité clients chez Zycko poste dans lequel, le travail commençait par l'ouverture des comptes clients puis le contrôle des commandes clients en cas de blocage automatique de l'Erp en cas de problème d'encours, de retards de paiement...je traitais ensuite la facturation, la balance clients avec relance d'impayé, gestion du contrat d'affacturage, demande de financement, lettrage, réconciliations bancaires. L'assurance crédit me permettait d'accorder ou non un délai de règlement et de prévoir les problématiques de paiement avec le client avant le traitement de la commande. En cas de contentieux avec un client, je transférais le dossier à l'assurance crédit afin d'être couvert selon les termes du contrat. Mon poste de Credit manager a apporté la responsabilité directe du poste client en devenant le contact privilégié entre le service financier et le service commercial apportant une aide à la mise en place des procédures à mettre en pratique et à l'information auprès de notre clientèle. Ainsi que le lien entre nos différents prestataires financiers et notre direction groupe basée en Angleterre. Puis, dans mon poste d'Office manager, je gérais la comptabilité auxiliaire en toute autonomie (facturation clients/fournisseurs, gestion des balances clients/fournisseurs, gestion des services généraux, des notes de frais) ainsi que la partie Administration des ventes. J'apporte les éléments nécessaires au cabinet d'expert comptable et reste le lien principal avec celui-ci. Dans mon dernier poste de Comptable Général chez FCA société de financement automobile, j'ai pris en charge l'activité financement des partenaires (rachats de créances, émission des fichiers de prélèvement des partenaires et la gestion de la partie comptabilité de nos partenaires, rapprochements bancaire journalier, réconciliation bancaire mensuel, remboursement clients, vérification et mise à jour des comptes de transit). Aujourd'hui je recherche un poste dans la comptabilité générale, fournisseurs ou auxiliaire afin de parfaire mon expérience.



Mes compétences :

MAITRISE OUTILS BUREAUTIQUE (excel, word, paint, o

Oracle CRM On Demand

Sage

SAP

Sales Force

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Takeovers

Invoicing > Issuing Invoices

Reconciliations

Internet

SAP CRM

SAP SD Sales

Enterprise Resource Planning

Lotus 1-2-3

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Sage Accounting Software