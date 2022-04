Fabienne LEMAIGRE-VOREAUX

Bonjour,

Je suis co-fondatrice et co-directrice de la société Evolution & Perspectives ainsi que de la Haute Ecole de Coaching.

Ma spécialité depuis plus de 10 ans: le coaching, la formation et le conseil en image.

Mes clients: les entreprises; les grandes institutions publiques et les particuliers.

Mon métier de coach, formatrice et conseillère en image est une véritable passion que j'aime partager et transmettre.

Aider, accompagner, faire progresser et grandir voilà mon chemin.



Mes compétences :

Conseil

Coaching

Consultant

Formation professionnelle

Formateur

PNL Programmation Neuro Linguistique

Coaching professionnel

Conseil en image