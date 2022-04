Fabienne LHOMME

Une expérience de plus de 15 ans en entreprise au sein d'Henkel, acteur majeur en DPH puis actuellement de Lactalis, leader mondial des produits laitiers, dont 10 en management d'unité commerciale, m'a permis de développer les compétences suivantes:

- Pilotage d'un centre de profit

- Animation de formation aux méthode de vente et de négociation

- Conception, mise en oeuvre et animation de réunions

- Accompagnement individuel: prise de fonction, développement des compétences managériales

- Développement des performances individuelles et collectives

- Recrutement et évaluation



En tant que manager de proximité puis manager de managers, j'ai acquis la conviction que l'Humain est au coeur de la performance de l'entreprise et que pour gagner en compétitivité sur des marchés ultra concurrentiels il est indispensable de développer le potentiel de chacun en le faisant grandir, tant sur les compétences liées à ses fonctions que sur les compétences émotionnelles.



Mes compétences :

Négociation

Management commercial

Marketing