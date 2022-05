Valérie WITZ

Avec plus de 20 ans d'expérience à des fonctions de Direction Marketing et Communication dans des groupes internationaux leaders , j'ai acquis une vision globale et stratégique de l'entreprise. J'ai développé mes compétences dans le management et dans la gestion de projets transversaux.

Mon parcours en entreprise m'a amenée à animer des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, dans des périodes de changement, et à renforcer ainsi ma conviction que chacun porte en lui les ressources nécessaires pour s'adapter et avancer.

Naturellement, j'ai choisi de m'orienter vers les métiers de l'accompagnement professionnel, après une formation au coaching.



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de projets

Stratégie marketing

Coaching