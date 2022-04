12 ans chez Schmidt. D'abord en tant que vendeuse puis Animatrice des ventes puis Responsable de magasin , j'ai ensuite été référencée par l'usine pour les foires (Paris, Toulouse etc) et également en tant qu'Intervenante pour renforcer les équipes commerciales lors des opérations et pour les ouvertures de nouveaux magasins .

Basée au pays basque, je suis aujourd'hui Responsable Des Ventes Cuisines chez Darty.



Mes compétences :

Vente. Négociation. Management.