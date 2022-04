Fabienne MAFFRAND

Depuis Mars 2014, j'ai intégré le réseau Coldwell Banker. Ce groupe Américain est présent dans 52 pays, compte plus de 100 000 consultants présents dans 3 600 bureaux.



Coldwell Banker Previews International est reconnu comme le leader de la vente de propriétés exceptionnelles grâce à l'excellence de nos services et de notre savoir faire.



Les ressources de Coldwell Banker Previews International permettent à votre spécialiste de l'Immobilier de vous faire bénéficier d'une expertise unique, d'une discrétion totale, d'un marketing de pointe et de l'héritage d'un réseau plus que centenaire.



Précédemment Directrice commerciale en agences de communication média/hors média pour des marques prestigieuses notamment dans le luxe, j'ai pû cotoyer une clientèle haut de gamme tout en apportant une dimension conseil à mon métier.



Sensible au travail des directions artistiques et designers liés à l'habitat, il m'a semblé évident de rejoindre le 1er réseau Mondial de l'Immobilier de Prestige : Coldwell Banker Previews international.



Depuis ma seule et unique motivation est de mettre à votre service mon dynamisme et professionnalisme pour vous accompagner dans votre projet d'investissement.



Mes compétences :

Management de projets

Expertise en stratégie commerciale

Compétence communication média/hors média

experience managériale agences de com