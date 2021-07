Directrice Artistique - graphiste pétillante depuis 18 ans, j’ai pu explorer divers territoires de communications au travers de mes différentes expériences : Edition, Identité de marque, Promotion, Marketing direct, Stimulation de force de vente, Animation de point de vente, web, design produit ...



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir un savoir-faire allant de la réflexion stratégique jusqu’au suivi de production. Ainsi j'ai eu à gérer différentes étapes de l’élaboration d’un projet : Brainstorming, Conception, Plansboard, Maquette, Présentation client et Suivi d’éxécution. Je m'adapte selon les projets, continuant sans cesse à défendre créativité, rigueur, efficacité et sobriété dans le seul but d’une communication efficace.



Pour en découvrir davantage mon book ici: http://carole-fuller.alwaysdata.net

carole.fuller@free.fr



Mes compétences :

Animation

Animation de réseaux

Directeur artistique

Édition

Edition Print

Fidélisation

Graphisme

Marketing

Marketing opérationnel

Print

B2C

Direction artistique

B2B

Animation d'équipe