Owen FULLER

« En France le secteur du bâtiment consomme plus de 40% de l’énergie finale du pays et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre. »



Dans cette perspective j’ai choisi de faire une formation dans la rénovation énergétique de l’habitat. J’ai fait ces études par le biais d’une formation professionnalisante au sein du service bâtiment de l’aéroport de Toulouse. Leurs problématiques ainsi que la spécificité du site m’ont apporter le savoir faire ainsi que le savoir être qui m’était nécessaire pour l’encadrement des équipes et la conduite des travaux de rénovation énergétique.



Mes compétences :

Toulouse