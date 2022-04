Fabienne MAISSE (DUPARC)

Spécialisée dans la maintenance et le développement de notice patient, SmPC, packaging dans l'industrie pharma et du dispositif médical, j'ai également réussi deux certifications en gestion de projets (PMP) et amélioration continue (Green Belt Lean Six-Sigma).

Je recherche de nouveaux projets à mener dans le domaine pharmaceutique, du dispositif médical, du cosmétique, ou de l’agro-alimentaire.



Mes compétences :

Développement

Qualité

Packaging

Gestion de projet

Dispositifs médicaux

Regulatory Affairs

Amélioration continue