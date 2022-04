Fabienne MAJ

Assistante de Direction, j’ai acquis de nombreuses compétences dans l'administration, le management, la gestion du personnel et de la mise en œuvre de stratégies commerciales.

De part ma polyvalence, mon dynamisme, ma réactivité, j'intègre facilement de nouvelles équipes et je suis force de propositions.



Mes points forts :

Assistanat de direction (accueil, secrétariat, gestion et suivi des dossiers, classement...)

Assistanat RH (absences, formation, recrutement, mobilité...)

Mise en place de la logistique des actions de formation

organisation évènement

Prise en charge et suivi complet des dossiers clients

Interface (référente) avec les différents interlocuteurs

Gestion et prise en charge de la Communication

Gestion du personnel



Qualités

Réactivité, Adaptabilité, discrète, sens du relationnel et de la diplomatie, écoute, bon esprit d’analyse, Sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Informatique

Management

Administratif

Communication

Pédagogie

Formation