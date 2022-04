Fabienne MAULBON

Mon objectif : m’orienter vers les nouvelles technologies et le Digital en capitalisant sur ma connaissance de l’assurance/bancassurance et mon expérience de conduite de projets (transverses/Business et MOA) afin de proposer une meilleure expérience client

Mes atouts : Un réel sens du client, une solide motivation, un vrai besoin de relever sans cesse de nouveaux défis et une réelle appétence pour les projets d’envergure et/ou complexes.

Mon défi : vous convaincre qu'une cinquantenaire a toute sa place dans vos équipes et peut vous apporter beaucoup de choses



Mes compétences :

RBPM

Assurance Vie

Conduite du changement

Assurance

Management

Qualité

Gestion de projet

Direction de projet

Process