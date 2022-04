Fabienne MORCRETTE

Psychologue du travail & Consultante en ingénierie de formation et accompagnement, repositionnement professionnel.



J' ai développé des compétences en clinique de l'activité et ai abordé les thèmes du handicap, notamment de la surdité au travail et explore la construction des voies de la coopération au travail.

J'ai aussi été formée à des tests psychométriques (IRMR, ADVP, QVP,..)



Travaillant dans la formation depuis une vingtaine d'années, j'ai pu développer des compétences diverses tant en pédagogie, en organisant des actions de formations dans divers secteurs professionnels, que dans l'accompagnement des personnes en étant à l'écoute et attentive à leur demande d'évolution professionnelle.











Mes compétences :

Organisation du travail

Conseil

Négociation

Enseignement

Orientation et formation

Coaching

Planification

Formation professionnelle continue