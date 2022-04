Fabienne NOUTS

La poursuite d’un engagement associatif de plus de vingt ans auprès des publics les plus démunis.

Comme mon CV en atteste, j’ai, au travers de mes expériences professionnelles en tant que directrice de structures, traité de manière approfondie certaines problématiques sociales spécifiques:

L’immigration et les problématiques d’acculturation,

Les femmes seules avec enfants,

Les familles concernées par les pathologies du VIH et/ou VHC.

Mon expérience de terrain, m’a conduit à défendre le «décloisonnement» de ces différents publics. C’est par une méthodologie d’approche globale et transversale tenant compte du cumul de facteurs d’exclusion, que j’ai mené à bien mes différentes fonctions. C’est également par ma capacité à convaincre les partenaires institutionnels et associatifs du bien-fondé de ce type d’approche des publics (approche par le genre, Empowerment, conduites d’expertise des groupes ciblés) et particulièrement en région PACA, que j’ai pu développer de nouveaux projets en fonction des besoins repérés.

J’avance une offre de service autour de trois grands axes :

- Ma rigueur en termes de gestion budgétaire et ma capacité à élaborer des budgets prévisionnels en cohérence avec les directives des autorités de tarification et les besoins de la structure.

- Ma bonne connaissance des problématiques des publics (j’ai rédigé, à ce titre, un article dans la Revue Dialogue en 2004) et mes qualités rédactionnelles, sont un atout supplémentaire à ma candidature. Mes préoccupations principales sont centrées autour d’une prise en charge globale et transversale des personnes que nous recevons.

- J’ai également géré des équipes pluridisciplinaires, et mon mode de management est avant tout participatif autour des valeurs du projet. Ma gestion des ressources humaines est au plus près des préoccupations des équipes avec lesquelles nous travaillons. Enfin, je suis convaincue que le travail en partenariat et en réseau reste une des clefs de réussite de nos différentes actions, c’est pourquoi c’est un des axes forts que j’ai défendu sur les postes que j’ai occupés.







Mes compétences :

Petite enfance

Recherche de financement

Gestion des ressources humaines

Gestion de partenariats

Bureautique

Connaissance des publics en difficulté

Gestion financière

Parentalité

Analyse des besoins

Conduite de projet