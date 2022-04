Fabienne NOWACKI

Depuis pluusieurs années ,je travaille dans le secteur de la grande distribution à travers de différentes enseignes(décathlon,camaieu,kaporal)



Mon expérience de plus de 15 ans dans la vente et la gestion de magasin ma permis d’aborder l’ensemble des aspects de la gestion d’un point de vente.

-l'animation d'équipe

-le management

-le respect de la politique commerciale

-les objectifs

-satisfaire et être à l’écoute des clients

voila quelques unes des notions qui me sont chères.



Expérience professionnelle



-Performance des objectifs CA fixé.

-L'étude des indicateurs: taux de transformation, panier moyen, indice des ventes.

-Commandes et mise en place des implantations et animations.

- Gestion des stocks,

-Le merchandising.

-La gestion des équipes.

-Encadrement de 4 à 6 personnes.

-Embauche, planning, formation du personnel.

-Motivation des équipes.

-Tenu de la comptabilité quotidienne.

-Accueil et fidélisation de la clintèle.

-Création du fichier client.

-le respect de la politique commerciale.



Secteur : Habillement - Produit Luxe - Mode - Sport



Mes compétences :

Animation

COMMERCE

Management

Performance

Performance Management

Sport

Textile