Fabienne P.

Autodidacte j'ai été chargée de production audiovisuelle durant plus de 10 années (1992/2004) en intermittence, j'ai participé à la réalisation de nombreuses productions audio et phonographiques, parallèlement j'ai développé mes compétences en musique et travaillé le chant et l'écriture depuis 1991, j'ai réalisé un album 11 titres sorti en 2005, j'ai participé à des featuring et me suis produite sur scène.Il m'est aisé de m'exprimer en public et de capter l'attention de mon interlocuteur. je sourie autant que faire se peut ...et ma devise est "la vie trouve toujours sont chemin"....



Mes compétences :

Auteur

Auteur compositeur

Chant

Chargée de production

Compositeur

Production

Communication

Informatique

Adobe Photoshop

Web