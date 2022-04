Fabienne PETIT HERRMANN

25 ans d'expérience dans l'encadrement d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles dans les secteurs de l'édition de logiciel et de l'ingénierie documentaire en industrie télécoms, électrotechnique, réseau.

Les dernières expériences sont dans le domaine de la gestion de l'énergie électrique et dans les services associés au Contrôle Commande dans le Nucléaire.



Mes compétences :

Chef de projet

International

Management

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies