Fabienne PIAZZOLA

Depuis 2006 CREDIT MANAGER dans le groupe SPIE et plus particulierement depuis 2008 Credit Manager de la filiale OGS(Oil and gas). Mise en place d'un processus de credit management transversal au sein de ses propres filiales francaises et étrangéres.

Responsable du déploiement de L'ERP SAGE X3 sur la partie vente et credit management sur l'ensemble du périmètre SPIE OGS, environ 40 sites , formation des key users locaux et aide à la mise en production.



Mes compétences :

ADV

Contentieux

credit manager

Manager

PME

Recouvrement

Trésorerie

Finance

Administration des ventes