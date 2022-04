Fabienne PICARD

Forte d’une expérience de près de 20 ans, réussie dans les secteurs rattachés au tourisme tel que la gestion d’établissement de vacances, la commercialisation et le conseil, je souhaite aujourd’hui faire partager ma passion et mes compétences acquises dans ce domaine d’activité.



Grâce à ces connaissances approfondies, il m’est possible d’apporter une formation pragmatique et théorique. Mon parcours professionnel, qui peut être qualifié d’atypique, me permet d’accompagner des étudiants sur le marché du travail lié au tourisme.



J’ai formé des personnes aux métiers de l’accueil, de la restauration, de l’animation en centre de vacances. J’ai encadré, managé, évalué les équipes pour les amener à progresser. La finalité recherchée étant de transmettre à la fois savoirs et expériences en tenant compte des potentiels de chacun, afin d’optimiser leurs connaissances.



Prête à m’investir dans cette voie, je suis à l'écoute de conseils, d'échanges, et/ou de propositions de collaboration.