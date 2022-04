Fabienne RAGAIN-GIRE

Je m'intéresse à la gestion de l'information dans l'entreprise : système d'information documentaire, GED, Veille, KM, e-learning, SIRH..., au niveau fonctionnel et technique (méthodes et outils).



Mon univers professionnel actuel = Responsable Marketing Partenaires chez Novadys International.

NOVADYS propose des solutions complètes de Gestion Electronique d'Informations et de Documents pour l'Entreprise. Parallèlement à des prestations de numérisation de documents, le groupe développe et commercialise des solutions de GEIDE basées sur sa propre technologie Documind.

Plus d'informations sur http://www.novadys.com



Mes compétences :

GED

Gestion de l'information

Knowledge Management

Business Intelligence

Text mining

KM