Fabienne RAVET

Après une expérience enrichissante en recherche scientifique, j’ai effectué un changement d’orientation professionnelle vers le management de la qualité.

Durant 4 années, j’ai occupé les fonctions de responsable Qualité dans l’industrie agroalimentaire, mettant en place au sein de l'entreprise les mesures drastiques (procédures, contrôles, enregistrements,…) nécessaires à l’obtention de diverses certifications (Agriculture Biologique/ IFS-BRC) pour le conditionnement et la commercialisation de vins.

A la suite d’une restructuration interne, j’ai, de plus assuré la gestion de la production en fonction des besoins (commandes et stocks minimums) et des impératifs (rentabilité de production, productivité).



Depuis presque 4 ans, j'assure la fonction de responsable système qualité chez Z Marine, secteur Espace. Pour se faire, je manage une équipe de 3 personnes.

De part l'activité aérospatiale de nos clients, j'ai mis en place un système qualité spécifique (manuel, procédures, contrôles, enregistrements,…) nécessaire à l’obtention de l’ISO 9001 vs 2008 mais aussi basé

sur les normes ECSS afin de s’orienter la certification EN 9100.

En plus de manager le service qualité, j'ai en charge l'assurance produit concernant des projets d'envergure. Cela nécessite le suivi des exigences de nos clients ainsi que toute la gestion documentaire associée.



Enrichie de mon expérience, dynamique et rigoureuse, je serai de suite opérationnelle et pourrai intégrer au plus vite votre équipe.





Mes compétences :

Qualité

Norme ISO 9001

Audit

HACCP

Aéronautique

Gestion de projet

Management

Amélioration continue